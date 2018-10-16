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10:21, 16 октября 2018 753

На Рязанском приборном заводе определили сильнейших токарей

На Рязанском приборном заводе определили сильнейших токарей

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ) начался заводской этап конкурсов профессионального мастерства рабочих. Состязания токарей выявили сильнейших представителей этой профессии.

По итогам выполнения теоретических и практических заданий победителем стал Илья Слепокуров из цеха штампов и специнструмента. Второе место занял представитель отдела управления производственным комплексом механообработки и переработки пластмасс Сергей Аксенов. Третий результат — у Виктора Черкашина из цеха пресс-форм и приспособлений. Победителя и призеров отметили дипломами и денежными премиями.

Илья Слепокуров участвует в конкурсах профессионального мастерства с 2012 года. Он трижды завоевывал первое место в цеховых соревнованиях. Победа в конкурсе заводского уровня стала для него первой по счету. Он отметил, что стать лучшим токарем предприятия ему помог 12-летний опыт работы на производстве.

Заводские конкурсы профессионального мастерства проводятся в АО «ГРПЗ» по результатам цеховых этапов соревнований. Они способствуют повышению престижа рабочих профессий, а также дают возможность участникам проверить свои силы и обменяться опытом.


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