На площади Победы на неделю установят контейнер для батареек

На площади Победы на неделю установят контейнер для отработанных батареек. Экологическую акцию проведут с 22 по 28 октября,
Собранные батарейки направят на переработку.
Акцию проводит администрация города совместно с ООО «Дюраселл Раша».
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
На площади Победы на неделю установят контейнер для отработанных батареек. Экологическую акцию проведут с 22 по 28 октября,
Собранные батарейки направят на переработку.
Акцию проводит администрация города совместно с ООО «Дюраселл Раша».
© RZN.info
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Открытие таблички приурочили к 75-летию со дня восстания в лагере «Собибор».