Мошенник с рязанским номером обокрал супругов из Барнаула

Мошенник с рязанским номером телефона обокрал супругов из Барнаула. Об этом сообщила
Отмечается, что барнаульцы продавали детское питание на сайте бесплатных объявлений. Им позвонил мужчина и сказал, что купит две банки за 800 рублей. Оплату он пообещал скинуть на банковскую карточку. Однако супруги сообщили ему не только номер карты, но и информацию из СМС.
После этого с карты начали снимать средства. Поступили данные о снятии со счетов около 110 тысяч рублей, после чего владельцы заблокировали счет.
При этом, как отмечается в сообщении ведомства, неизвестный похитил только 11 тысяч рублей. Куда делись остальные деньги, не уточняется.
Сейчас злоумышленника ищут.