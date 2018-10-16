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15:07, 16 октября 2018 482
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Любимов распорядился наладить сотрудничество с Беларусью

Любимов распорядился наладить сотрудничество с Беларусью

Во вторник, 16 октября, Николай Любимов поручил наладить сотрудничество Рязанской области и Беларуси. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор отметил, что на встрече с председателем Белорусского госконцерна «Белгоспищепром» Александром Забелло представили информацию о взаимодействии Беларуси и субъектами России.

В пример привели товарооборот с Брянской областью — 700 миллионов долларов и с Рязанской — чуть более 54 миллионов долларов.

«Надо налаживать сотрудничество. Это принесет обоюдную пользу», — сказал Любимов.

Он поручил сформировать региональную делегацию для участия в седьмом Славянском международном экономическом форуме, который пройдет в Брянске в начале ноября и изучить на месте возможности для развития совместной работы.

Рязань представят бизнес-сообщества, заинтересованные в сотрудничестве с Республикой Беларусь.


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