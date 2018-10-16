Любимов распорядился наладить сотрудничество с Беларусью

Во вторник, 16 октября, Николай Любимов поручил наладить сотрудничество Рязанской области и Беларуси. Об этом сообщил
Губернатор отметил, что на встрече с председателем Белорусского госконцерна «Белгоспищепром» Александром Забелло представили информацию о взаимодействии Беларуси и субъектами России.
В пример привели товарооборот с Брянской областью — 700 миллионов долларов и с Рязанской — чуть более 54 миллионов долларов.
«Надо налаживать сотрудничество. Это принесет обоюдную пользу», — сказал Любимов.
Он поручил сформировать региональную делегацию для участия в седьмом Славянском международном экономическом форуме, который пройдет в Брянске в начале ноября и изучить на месте возможности для развития совместной работы.
Рязань представят бизнес-сообщества, заинтересованные в сотрудничестве с Республикой Беларусь.