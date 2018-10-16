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15:40, 16 октября 2018 274
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Любимов назвал закон о сельских старостах «стержнем для местного самоуправления»

Любимов назвал закон о сельских старостах «стержнем для местного самоуправления»

Любимов назвал закон о сельских старостах «стержнем для местного самоуправления». Законопроект представила на заседании правительства во вторник, 16 октября, министр по делам территорий и информационной политики Рязанской области Анна Рослякова, сообщил сайт органа власти.

В документ включили предложения старост об их полномочиях и мерах стимулирования. Особое внимание в проекте закона уделили обеспечению безопасности в селах, взаимодействию с областными управлениями МЧС и МВД.

«У нас есть заинтересованность людей. Их уважают односельчане. Они готовы исполнять свои обязанности не только за зарплату, а по зову сердца и души. Закон может стать реальным подспорьем для глав муниципальных образований, — сказал губернатор Любимов. — Я уверен, что он будет хорошим стержнем для местного самоуправления».


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