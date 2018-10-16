Любимов назвал закон о сельских старостах «стержнем для местного самоуправления». Законопроект представила на заседании правительства во вторник, 16 октября, министр по делам территорий и информационной политики Рязанской области Анна Рослякова,
В документ включили предложения старост об их полномочиях и мерах стимулирования. Особое внимание в проекте закона уделили обеспечению безопасности в селах, взаимодействию с областными управлениями МЧС и МВД.
«У нас есть заинтересованность людей. Их уважают односельчане. Они готовы исполнять свои обязанности не только за зарплату, а по зову сердца и души. Закон может стать реальным подспорьем для глав муниципальных образований, — сказал губернатор Любимов. — Я уверен, что он будет хорошим стержнем для местного самоуправления».