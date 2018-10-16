Во вторник, 12 октября, губернатор Николай Любимов наградил членов молодежного правительства региона второго созыва. Помимо этого, он пообщался с 19 рязанцами, которых отобрали в третий состав в рамках конкурса.
«Важно, чтобы вы с самого начала относились к этому не как к деловой игре, а как самой настоящей работе. Чтобы вы старались понять, чем „живет“ министерство. Старались понять, чем занимается то или иное ведомство и вникали в содержание наших программ. Главное, чтобы вы чувствовали свою ответственность. Я рассчитываю на ваши креативные решения и незамутненный взгляд на проблемы общества», — заявил Любимов.
Также он отметил, что их предшественники вошли в десятку «Лучших молодежных правительств Российской Федерации» и победили в номинации «Развитие муниципалитетов».
После выступления главы региона первый заместитель председателя молодежного правительства области второго созыва и член нового состава Анна Зотова рассказала об итогах работы. Она сообщила, что за время существования молодежного правительства провели дни дублеров, стажировки в органах исполнительной власти и реализовали проекты, которые включали в себя, в том числе, и работу с обращениями граждан.
Во втором созыве были 22 человека. Они работали с 2016 года.