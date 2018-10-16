Центробанк может ввести плавающие ставки по кредитам

Центральный Банк России рассматривает возможность кредитования застройщиков под плавающую процентную ставку. Об этом на парламентских слушаниях в Госдуме сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова.

По ее словам, Банк России готовит изменения в свои инструкции, связанные с резервированием выдаваемых на строительство кредитов, и планирует ввести новые требования по оценке проектного финансирования.

Как отметила Полякова, в начале строительства девелоперы уже будут нуждаться в финансировании, но на этом этапе никто — ни застройщик, ни банк — не может гарантировать то, какой объем средств будет получен от покупателей и аккумулирован на счетах эскроу.

«Обсуждая с кредитными организациями этот вопрос, мы пришли к выводу, что возможно кредитование под плавающую ставку. При предоставлении таких кредитов будет выдаваться кредитная линия, — цитирует Полякову „РИА Новости“. — Она выдается под рыночную ставку. Та часть, которая аккумулируется постепенно на счетах эскроу, финансируется по более низкой ставке, возможно, даже ниже ключевой. Тут уже сам банк определяет, какова будет ставка».

Гендиректор строительного союза «Светлый» Алексей Кузнецов, в свою очередь, подчеркнул, что размер ставки, по которой банки будут кредитовать застройщиков, имеет важное значение не только для девелоперских компаний, но и для самих покупателей первичного жилья.

«От условий кредитования во многом будет зависеть, насколько повысится цена квадратного метра в объектах, которые будут продаваться по новым положением 214 закона. Думаю, что предложение ЦБ, касающееся плавающей ставки, может стать одним из факторов, которые будут сдерживать рост стоимости строящегося жилья», — сказал Кузнецов.