Автор-исполнитель Тимур Шаов представит в Рязани новый альбом «При чем тут Фрейд?»

Автор-исполнитель Тимур Шаов представит в Рязани свой новый альбом «При чем тут Фрейд?». Он выступит в музыкальном театре в понедельник, 5 ноября.
Песни Тимура Шаова разнообразны по стилистике, но все они написаны на актуальные темы, с долей юмора и сатиры, за что музыкант и получил премию юмора «Золотой Остап».
Исполнителя называют одним из наиболее ярких представителей авторской песни «новой волны». Сам Шаов не ограничивает себя рамками одного конкретного стиля, а на концертах всегда отвечает на вопросы зрителей, и поет «по заявкам».
В программу «При чем тут Фрейд» войдут как песни из нового альбома, так и хиты. Компанию Тимуру Шаову составят музыканты Михаил Махович и Николай Григорьев.