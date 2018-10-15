Житель Клепиковского района угрожал убить свою жену бензопилой. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась 33-летняя жительница села Сусово, которая попросила сотрудников надзорного органа «приструнить ее мужа-буяна».
Выяснилось, что ее 41-летний муж выпил, из-за чего они поругались. В ходе ссоры мужчина пригрозил супруге убийством бензопилой.
Злоумышленник взял в руки инструмент и завел бензопилу, от чего женщина испугалась и скрылась, после чего обратилась в полицию.
С ее мужем полицейские провели профилактическую беседу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой ему грозит до двух лет лишения свободы.