Во вторник в Рязанской области проверят водителей фур

Во вторник, 16 октября, в Рязанской области проверят водителей фур. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Оперативно-профилактические мероприятия проведут для того, чтобы предотвратить ДТП с участием грузовиков, а также выявить и пресечь нарушения закона в сфере грузоперевозок.
Госавтоинспекция напомнила, что при управлении грузовым автомобилем необходимо сосредоточиться на весе и габарите автомобиля, и быть более аккуратным при манипуляциях с акселератором, тормозом и рулем, не совершать никаких резких движений.
Особое внимание автоинспекторы уделят техническому состоянию и комплектации транспортных средств.