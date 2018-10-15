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11:15, 15 октября 2018 1 255

В Тверской области расчистят больше просек воздушных линий — глава «МРСК Центра»

В Тверской области расчистят больше просек воздушных линий — глава «МРСК Центра»

Гендиректор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский заявил, что во время учений в Тверской области расчистят дополнительные объемы просек воздушных линий электропередачи. На заседании Штаба «МРСК Центра» он поручил персоналу в ближайшие дни сконцентрироваться на расчистке наиболее аварийных участков, где деревья угрожают работе электросетевого комплекса.

«Мы выполним дополнительные объемы по расчистке просек воздушных линий, — подчеркнул глава компании. — В настоящее время, опираясь на пожелания руководителей муниципальных образований, речь идет о дополнительных 2,5 тыс га к плановым 6,5. Главная задача — убрать максимально возможное количество деревьев, угрожающих надежному и бесперебойному электроснабжению потребителей. Это самое важное в текущем осенне-зимнем периоде».

На заседании Штаба обсудили и другие практические мероприятия. 20 октября, когда подведут итоги аудита, план учений скорректируют с учетом потребности в дополнительных мероприятиях.

«Прошу добиться максимальной синхронизации, как в части предоставления оперативной информации, так и в практической работе, — обратился к представителям подрядных организаций Игорь Маковский. — У нас ограниченные сроки, и мы обязаны эффективно использовать это время для повышения надежности электроснабжения потребителей».

Специалисты уже заменили 47 километров голого провода на самонесущий изолированный и установили 2190 опор воздушных линий.

Работы по реконструкции ведут в Калининском, Андреапольском, Западнодвинском, Зубцовском, Максатихинском, Осташковском, Пеновском, Торопецком районах Тверской области.

Всего до 22 декабря заменят 540 км провода и более девяти тысяч опор линий электропередачи.


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