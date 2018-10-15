Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:43, 15 октября 2018 1 129
 0    0

В рязанских дворах сорвали срок создания 123 парковок — ОНФ 1

В рязанских дворах сорвали срок создания 123 парковок — ОНФ

В рязанских дворах сорвали срок создания 123 парковок. Об этом сообщило региональное отделение Общероссийского народного фронта.

Отмечается, что в июле администрация города подписала четыре контракта с подрядчиками на благоустройство парковочного пространства в дворах в рамках реализации программы местных инициатив.

Всего во дворах должны были появиться 123 парковки, рассчитанных на различное количество машиномест — от четырех до 30. Общая стоимость контрактов превысили 23,5 млн рублей, а предельный срок выполнения работ был установлен 10 сентября.

В октябре в ходе рейдов активисты выявили, что ни одна из 123 предполагаемых парковок не сдана в эксплуатацию.

«Есть серьезные опасения, что и с парковками может получиться неприятная история, когда асфальт будут укладывать в снег и грязь», — отметил один из координаторов ОНФ Сергей Караев.

Активисты направили общаращение в администрацию города и прокуратуру Рязанской области. Общественники попросили чиновников «взять ситуацию со строительством дворовых парковок под особый контроль», а прокуратуру — проверить исполнение заключенных муниципальных контрактов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
15:43, 15 октября 2018
В Полянах отремонтировали улицу
15:43, 15 октября 2018
В рязанских дворах сорвали срок создания 123 парковок — ОНФ 1
13:49, 15 октября 2018
Расписание нескольких рязанских электричек изменится из-за ремонта путей
13:39, 15 октября 2018
В Рязани отремонтировали улицу Пожалостина
12:57, 15 октября 2018
За выходные в Рязанской области поймали 24 пьяных водителя
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Метры перемен. Эксперты рассказали, насколько могут вырасти цены на новостройки

Метры перемен. Эксперты рассказали, насколько могут вырасти цены на новостройки

По их мнению, рост цен не произойдет одномоментно.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:09, 5 октября 2018 27 575
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
21:36, 9 октября 2018 19 594
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
18:08, 7 октября 2018 16 519
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
13:31, 3 октября 2018 16 217
Любимов поздравил лучших учителей области
11:26, 2 октября 2018 13 999
В Скопинском районе «четверка» влетела в «КамАЗ», водитель погиб 1
Все новости
Форум