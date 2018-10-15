В рязанских дворах сорвали срок создания 123 парковок. Об этом сообщило региональное отделение Общероссийского народного фронта.
Отмечается, что в июле администрация города подписала четыре контракта с подрядчиками на благоустройство парковочного пространства в дворах в рамках реализации программы местных инициатив.
Всего во дворах должны были появиться 123 парковки, рассчитанных на различное количество машиномест — от четырех до 30. Общая стоимость контрактов превысили 23,5 млн рублей, а предельный срок выполнения работ был установлен 10 сентября.
В октябре в ходе рейдов активисты выявили, что ни одна из 123 предполагаемых парковок не сдана в эксплуатацию.
«Есть серьезные опасения, что и с парковками может получиться неприятная история, когда асфальт будут укладывать в снег и грязь», — отметил один из координаторов ОНФ Сергей Караев.
Активисты направили общаращение в администрацию города и прокуратуру Рязанской области. Общественники попросили чиновников «взять ситуацию со строительством дворовых парковок под особый контроль», а прокуратуру — проверить исполнение заключенных муниципальных контрактов.