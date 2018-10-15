В путятинском селе начали возводить крышу на храме

В путятинском селе Александровские Выселки начали возводить крышу на храме. Об этом сообщило издательство «
Храм заложил более двух лет назад по решению местной старообрядческой общины. В прошлом году строители сделали фундамент и стены. Весной они надстроили колокольню.
«Сейчас строительная бригада из Иванова трудится над обрешеткой кровли, но покрытие крыши пока будет временным, потому что нам предстоит установить на крыше купол с крестом и шатер над колокольней, стены которой были возведены в этом году», — рассказал местный житель Сергей Вренев.