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17:08, 15 октября 2018 219
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В путятинском селе начали возводить крышу на храме

В путятинском селе начали возводить крышу на храме

Фото: Pixabay.com

В путятинском селе Александровские Выселки начали возводить крышу на храме. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Храм заложил более двух лет назад по решению местной старообрядческой общины. В прошлом году строители сделали фундамент и стены. Весной они надстроили колокольню.

«Сейчас строительная бригада из Иванова трудится над обрешеткой кровли, но покрытие крыши пока будет временным, потому что нам предстоит установить на крыше купол с крестом и шатер над колокольней, стены которой были возведены в этом году», — рассказал местный житель Сергей Вренев.


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