Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:19, 15 октября 2018 1 028
 0    0

В понедельник на двух улицах в Соколовке отключат свет

В понедельник на двух улицах в Соколовке отключат свет

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В понедельник, 15 октября, на двух улицах в Соколовке отключат свет. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Из-за работ на воздушной линии с 10:00 до 16:00 электричество отключат в домах №№ 3-а, 3-б, 5-а по улице Соколовской, а также в доме №8/2 по улице Связи.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
8:19, 15 октября 2018
В понедельник на двух улицах в Соколовке отключат свет
19:13, 14 октября 2018
Пробка в Рязань со стороны Солотчи растянулась на шесть километров 2
14:36, 14 октября 2018
Под Рязанью снова образовалась крупная пробка со стороны Солотчи
9:14, 14 октября 2018
В понедельник две рязанские улицы останутся без света
15:32, 13 октября 2018
Солотчинское шоссе «встряло» в пробке
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Новостройки со светлым будущим

Новостройки со светлым будущим

Мы побеседовали с гендиректором строительного союза «Светлый» о том, что происходит на рязанском рынке строящегося жилья.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:09, 5 октября 2018 27 544
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
21:36, 9 октября 2018 19 494
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
18:08, 7 октября 2018 16 499
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
13:31, 3 октября 2018 16 170
Любимов поздравил лучших учителей области
11:26, 2 октября 2018 13 966
В Скопинском районе «четверка» влетела в «КамАЗ», водитель погиб 1
Все новости
Форум