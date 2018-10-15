В понедельник на двух улицах в Соколовке отключат свет

В понедельник, 15 октября, на двух улицах в Соколовке отключат свет. Об этом сообщил
Из-за работ на воздушной линии с 10:00 до 16:00 электричество отключат в домах №№ 3-а, 3-б, 5-а по улице Соколовской, а также в доме №8/2 по улице Связи.
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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В понедельник, 15 октября, на двух улицах в Соколовке отключат свет. Об этом сообщил
Из-за работ на воздушной линии с 10:00 до 16:00 электричество отключат в домах №№ 3-а, 3-б, 5-а по улице Соколовской, а также в доме №8/2 по улице Связи.
© RZN.info
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