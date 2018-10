В Кельне обезвредили мужчину, захватившего заложника

В Кельне обезвредили мужчину, захватившего в заложники женщину. Преступника тяжело ранили, его реанимируют, передает РИА « Новости ».

Полицейские задержали еще одного человека. Его личность устанавливают. Пока неизвестно, был ли он заложником или соучастником.

ЧП произошло в аптеке на центральном вокзале. Оцепление пока сохраняют. Движение поездов задержано, вокзал и площадь перед ним перекрыли.

По данным СМИ, инцидент начался с ссоры между мужчиной и женщиной.

#Köln #Polizei

POLICE have closed off a large area around #Cologne Central #Station amid reports of a #hostage taking. pic.twitter.com/lcYGedHDZp