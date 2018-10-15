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11:37, 15 октября 2018 1 227

Рязанский агроуниверситет провел для школьников День открытых дверей

Рязанский агроуниверситет провел для школьников День открытых дверей

В субботу, 13 октября, Рязанский агротехнологический университет имени Костычева провел День открытых дверей. Вуз посетили ученики 9-11 классов, а также их родители, которых познакомили с условиями обучения.

Около 500 школьников стали участниками демонстрационных и интерактивных площадок, представленных в студенческом дворце культуры. Гости посмотрели видеоролики о студенческой жизни и концерт, подготовленный творческими студиями.

«На сегодняшний день университет — это практико-ориентированное образование, уникальный профессорско-преподавательский состав и огромный опыт преподавательской и научной работы, современная техническая база, — отметил ректор вуза Николай Бышов. — Мы предлагаем вам широкий спектр направлений подготовки и специальностей, востребованных в агропромышленном комплексе, дорожном и лесном хозяйстве, в промышленности и других отраслях экономики. Я уверен, вы сделаете правильный выбор!».

После общения с ректором, деканами и секретарем приемной комиссии, школьники получили информацию о конкретных направлениях подготовки и специальностях.


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