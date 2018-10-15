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12:44, 15 октября 2018 509
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Рязанских школьников научили правильно мыть руки

Рязанских школьников научили правильно мыть руки

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанских школьников научили правильно мыть руки. В понедельник, 15 октября, в школе №53 прошел открытый урок с участием замначальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Рязанской области Татьяны Пахмутовой. Подобные занятия с представителями ведомства прошли в детских садах и общеобразовательных учреждениях по всему региону. Открытый урок приурочили ко Всемирному дню мытья рук.

«Конечно, охватить все школы Рязанской области мы не в состоянии, но сегодня задействованы практически все специалисты, которые осуществляют надзор в отношении детских образовательных учреждений. Это более 20 школ, — рассказала Пахмутова. — Также мы направляем информацию по данной тематике в местные газеты, выступаем на телевидении Касимова, Сасова и Скопина».

На открытом уроке ученики 4 «Б» класса узнали о Всемирном дне мытья рук, его символике, опасности грязных рук и правильной технике их мытья. Также им рассказали, в каких случаях руки необходимо мыть сразу. Например, после контакта с животными, деньгами, посещения туалета, поездки в общественном транспорте и так далее.

По словам Пахмутовой, профилактическая мера должна соблюдаться регулярно, как и чистка зубов. «Правильно и тщательно помыть руки очень важно: это может защитить от многих инфекционных заболеваний, — сказала представитель Роспотребнадзора. — Вокруг нас обитают множество бактерий, вирусов, а также возбудители различных паразитарных заболеваний, которые вызывают болезни у людей. Есть те, которые смертельно опасны и уносят тысячи, а порой и десятки тысяч, жизней в мире, если не соблюдаются элементарные правила гигиены».

На уроке дети посмотрели обучающее видео, на практике попробовали самостоятельно и правильно помыть руки, а затем для закрепления полученной информации ответили на вопросы учителя.

Всемирный день мытья рук проходит ежегодно, начиная с 2008 года. Акция должна сократить развитие инфекционных заболеваний, приводящих к смертности среди детей.

По статистике, во всем мире ежедневно от болезней из-за грязных рук умирают пять тысяч детей.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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