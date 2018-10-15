Рязанские медики изучили трансплантацию почки и печени в Белоруссии

Врачи из ОКБ изучили трансплантацию почки и печени в Белоруссии. Обучение проводили в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии,
Медики познакомились с организацией службы донорства, обсудили с белорусскими коллегами ведение пациентов после пересадки органов, технические аспекты операций, а также лекарственное обеспечение.
«Этот визит позволил нашим специалистам вплотную подойти к возможности проведения первой на Рязанской земле операции трансплантации донорской почки, печени, что ознаменует переход на качественно новый уровень оказания медицинской помощи жителям Рязанской области», — считают в минздраве.