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11:31, 15 октября 2018 1 378
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Рязанские медики изучили трансплантацию почки и печени в Белоруссии

Рязанские медики изучили трансплантацию почки и печени в Белоруссии

Фото: Pixabay.com

Врачи из ОКБ изучили трансплантацию почки и печени в Белоруссии. Обучение проводили в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщил рязанский минздрав.

Медики познакомились с организацией службы донорства, обсудили с белорусскими коллегами ведение пациентов после пересадки органов, технические аспекты операций, а также лекарственное обеспечение.

«Этот визит позволил нашим специалистам вплотную подойти к возможности проведения первой на Рязанской земле операции трансплантации донорской почки, печени, что ознаменует переход на качественно новый уровень оказания медицинской помощи жителям Рязанской области», — считают в минздраве.


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