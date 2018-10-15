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12:26, 15 октября 2018 1 259
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Программисты нашли опасный вирус на Android

Программисты нашли опасный вирус на Android

Фото: Pixabay.com

Программисты из компании Cisco обнаружили новый троян, который может красть персональные данные пользователей системы Android. Об этом со ссылкой на блог компании, передает РИА «Новости».

Опасный вирус назвали «GPlayed». Во время зарядки телефона он выдает себя за официальное приложение: на экране появляется значок с подписью «Google Play Marketplace».

Троян позволяет управлять гаджетом удаленно — блокировать его, звонить и отправлять сообщения.

Кроме того, приложение может получать доступ к банковским данным.


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