Программисты нашли опасный вирус на Android

Программисты из компании Cisco обнаружили новый троян, который может красть персональные данные пользователей системы Android. Об этом со ссылкой на блог компании, передает РИА «
Опасный вирус назвали «GPlayed». Во время зарядки телефона он выдает себя за официальное приложение: на экране появляется значок с подписью «Google Play Marketplace».
Троян позволяет управлять гаджетом удаленно — блокировать его, звонить и отправлять сообщения.
Кроме того, приложение может получать доступ к банковским данным.