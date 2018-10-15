Рязанские «моржи» устроили показательный заплыв в шиловском затоне. Об этом сообщило издательство «
В осенней воде искупались пятеро мужчин и одна женщина.
«Заплыв сделали по всем правилам: на месте были бригада скорой медицинской помощи, спасатели. Своим мастер-классом мы надеемся привлечь в местный клуб как можно больше жителей района и укрепить здоровье», — рассказал Виктор Ларионов.
В прошлом году в Шилове открылся клуб закаливания и зимнего плавания.
«Хочется поблагодарить коллег из области за показательный заплыв. Надеюсь, что их пример будет заразительным для других», — отметил председатель Шиловского клуба закаливания Василий Колесников.
Мужчина уточнил, что каждое утро купается в реке, пока она не покроется льдом.