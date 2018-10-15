Николаю Любимову подарили медаль Есенина и бюст Маргелова. В понедельник, 15 октября, губернатор встретился с представителями рязанского землячества в Москве.
В сообщество входят работники культуры, историки, бывший военный, писатели, художники, ракетостроители и прочие.
Любимов рассказал о событиях, которые проходят в 2018 году, — 240-летие губернии, день рождения генерала Скобелева, столетие училища ВДВ, форум древних городов.
«Мы с большим уважением относимся к тому, что вы не теряете тесную связь со своей малой Родиной. Ваш авторитет играет важную роль в позитивном имидже региона. Нам одинаково дороги интересы региона», — отметил губернатор.
Он поблагодарил представителей землячества в Москве за поддержку и активное участие в жизни Рязанской области.
Зампред землячества Анатолий Муранов предложил возродить встречи с губернаторами и возобновить работу координационного совета.
«Нужно почаще встречаться. Существенней и содержательней заниматься вопросами. Думаю, если у вас будут помощники в Москве, то вам будет приятно», — сказал Муранов.
Любимов согласился с предложением по возобновлению работы координационного совета. «Так мы сможем воплощать ваши пожелания и совместно решать вопросы на федеральном и международном уровне», — заключил политик.
После официальной части Любимову подарили книги, медаль Есенина, бюсты Василия Маргелова и его сына Александра, а также вечное поминовение о здравии в одном из московских храмов.
В ответ губернатор вручил представителями рязанского землячества в Москве региональные награды.