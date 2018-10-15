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14:13, 15 октября 2018 1 059
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Любимову подарили медаль Есенина и бюст Маргелова

Любимову подарили медаль Есенина и бюст Маргелова

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николаю Любимову подарили медаль Есенина и бюст Маргелова. В понедельник, 15 октября, губернатор встретился с представителями рязанского землячества в Москве.

В сообщество входят работники культуры, историки, бывший военный, писатели, художники, ракетостроители и прочие.

Любимов рассказал о событиях, которые проходят в 2018 году, — 240-летие губернии, день рождения генерала Скобелева, столетие училища ВДВ, форум древних городов.

«Мы с большим уважением относимся к тому, что вы не теряете тесную связь со своей малой Родиной. Ваш авторитет играет важную роль в позитивном имидже региона. Нам одинаково дороги интересы региона», — отметил губернатор.

Он поблагодарил представителей землячества в Москве за поддержку и активное участие в жизни Рязанской области.

Зампред землячества Анатолий Муранов предложил возродить встречи с губернаторами и возобновить работу координационного совета.

«Нужно почаще встречаться. Существенней и содержательней заниматься вопросами. Думаю, если у вас будут помощники в Москве, то вам будет приятно», — сказал Муранов.

Любимов согласился с предложением по возобновлению работы координационного совета. «Так мы сможем воплощать ваши пожелания и совместно решать вопросы на федеральном и международном уровне», — заключил политик.

После официальной части Любимову подарили книги, медаль Есенина, бюсты Василия Маргелова и его сына Александра, а также вечное поминовение о здравии в одном из московских храмов.

В ответ губернатор вручил представителями рязанского землячества в Москве региональные награды.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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