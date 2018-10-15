В понедельник, 15 октябрь, Сергей Карабасов проверил благоустройство рязанских дворов. Об этом
И. о. главы администрации проинспектировал дворы на улицах Крупской, Станкозаводской, Октябрьской, Интернациональной, Новоселов, Советской армии, Грибоедова, Введенской и Фрунзе. Подрядчики продолжают асфальтировать тропинки и укладывать плитку у подъездов, делают основания для детских и спортивных площадок, а также парковок.
Местные жители попросили Карабасова добавить дополнительные ограждения и «лежачие полицейские».