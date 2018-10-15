Из-за незаконных раскопок в Соборный парк вызвали наряд Росгвардии

В Соборный парк наряд Росгвардии и полицию из-за незаконных раскопок. Работы проводит дирекция благоустройства города,
По словам специалистов, в 250 метрах от колокольни строительная техника разрушила большой культурный слой. Его объем составляет не менее 80 кубометров (для сравнения: площади археологических раскопов до 2015 года редко превышали 200 «квадратов»). При этом культурный слой вместе с фрагментами белокаменных кладок, осколками глиняной посуды
«Культурный слой данной территории входит в границы даже не одного, а двух объектов культурного наследия, один из которых — достопримечательное место «Древний город Переяславль-Рязанский и его оборонительные и архитектурные сооружения
Эксперты пояснили, что земляные работы на земле историко-культурного назначения проводят по согласованию с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области.
«Права проводить уничтожение культурного слоя в процессе проведения земляных работ нет ни у кого», — подчеркнули они.
Директор Научно-производственного центра «Рязанская археологическая экспедиция» Василий Конов рассказал, что написал заявление в полицию. Также он направил заявление в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области.
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