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16:43, 15 октября 2018 603

ГК «ЕДИНСТВО» объявила о старте продаж квартир в доме комфорт-класса в центре Рязани 1

ГК «ЕДИНСТВО» объявила о старте продаж квартир в доме комфорт-класса в центре Рязани

ГК «ЕДИНСТВО» объявила о старте продаж квартир в новом жилом комплексе комфорт-класса «Овация». Дом находится в центре Рязани, на улице Дзержинского.

Как отметили в пресс-службе застройщика, в комплексе клубного типа всего около ста квартир, поэтому его жители смогут оценить уют и спокойствие дома.

«Многообразие планировок позволит своим владельцам ощутить максимальный комфорт и почувствовать на себе все преимущества собственного планирования пространства. Разнообразие и эффективное использование площади — залог того, что вы сможете подобрать квартиру, отвечающую именно вашим потребностям», — подчеркнули представители группы компаний.

В «ЕДИНСТВЕ» добавили, что покупка квартиры в ЖК «Овация» — это гарантия качественного жилья с правильным зонированием и гармоничными пропорциями комнат.

«Важно, что дом спроектирован таким образом, чтобы обеспечить попадание максимального количества солнечного света в квартиры. Поэтому жилой комплекс „Овация“ становится одним из самых привлекательных объектов для комфортного проживания, обладающим всем необходимым для жизни вашей семьи», — пояснили в пресс-службе.

Узнать подробности и забронировать понравившуюся квартиру можно уже сейчас по телефону (4912) 900-700.

Застройщик ООО «Вега». Проектная декларация опубликована на сайте.


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