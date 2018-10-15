ГК «ЕДИНСТВО» объявила о старте продаж квартир в доме комфорт-класса в центре Рязани

Как отметили в пресс-службе застройщика, в комплексе клубного типа всего около ста квартир, поэтому его жители смогут оценить уют и спокойствие дома.
«Многообразие планировок позволит своим владельцам ощутить максимальный комфорт и почувствовать на себе все преимущества собственного планирования пространства. Разнообразие и эффективное использование площади — залог того, что вы сможете подобрать квартиру, отвечающую именно вашим потребностям», — подчеркнули представители группы компаний.
В «ЕДИНСТВЕ» добавили, что покупка квартиры в ЖК «Овация» — это гарантия качественного жилья с правильным зонированием и гармоничными пропорциями комнат.
«Важно, что дом спроектирован таким образом, чтобы обеспечить попадание максимального количества солнечного света в квартиры. Поэтому жилой комплекс „Овация“ становится одним из самых привлекательных объектов для комфортного проживания, обладающим всем необходимым для жизни вашей семьи», — пояснили в пресс-службе.
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Застройщик ООО «Вега». Проектная декларация опубликована на