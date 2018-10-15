Для уборки листвы в Рязани привлекут дополнительную технику. Такое поручение в понедельник, 15 октября, дал и.о. главы администрации города Сергей Карасов,
«Пока позволяют погодные условия, работу по уборке города от листвы и случайного мусора необходимо усилить», — отметил он.
Карасов также распорядился своевременно вывозить мешки с мусором.
С начала осеннего месячника по благоустройству на субботники вышли около 30 тысяч горожан. Они убрали 43 несанкционированные свалки и 10 тысяч кубометров мусора.