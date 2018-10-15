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21:14, 15 октября 2018 548
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Для уборки листвы в Рязани привлекут дополнительную технику

Для уборки листвы в Рязани привлекут дополнительную технику

Фото: Pixabay.com

Для уборки листвы в Рязани привлекут дополнительную технику. Такое поручение в понедельник, 15 октября, дал и.о. главы администрации города Сергей Карасов, сообщил сайт мэрии.

«Пока позволяют погодные условия, работу по уборке города от листвы и случайного мусора необходимо усилить», — отметил он.

Карасов также распорядился своевременно вывозить мешки с мусором.

С начала осеннего месячника по благоустройству на субботники вышли около 30 тысяч горожан. Они убрали 43 несанкционированные свалки и 10 тысяч кубометров мусора.


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