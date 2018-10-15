Аварию с такси на улице Спортивной спровоцировал пьяный водитель

Аварию с такси, которая произошла в 3:20 14 октября на улице Спортивной, спровоцировал пьяный водитель. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным, 21-летний рязанец на Chevrolet Cruze поворачивал с путепровода на улице Есенина и столкнулся с Renault Logan «Яндекс. Такси», стоявшим перед красным сигналом светофора. После этого Renault
В результате пострадали 44-летний таксист и его 31-летняя пассажирка. Водитель Chevrolet был пьян, алкотест показал 0,767 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.