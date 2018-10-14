Во Франции задержали более 20 чеченцев

В пригороде Парижа задержали 23 чеченца. Полиция провела спецоперацию в департаменте Сен-Дени, передает РИА «
Задержанных обвиняют в рэкете. По данным французских правоохранителей, они брали за проезд в Париж по 200 евро с каждого «следующего с Востока» — из Польши, Молдавии и Украины. Как сообщает Figaro, месячный «заработок» рэкетиров мог достигать 200 тысяч евро.
Французская газета также отмечает, что задержанные могли представлять угрозу госбезопасности. Однако информации о том, что они могут быть связаны с террористами, нет
Российское посольство в Париже проверяет информацию о задержании чеченцев.