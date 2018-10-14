В понедельник две рязанские улицы останутся без света

В понедельник, 15 октября, на двух рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Электричества не будет с 10:00 до 16:00 по адресам: улица Соколовская, дома 3-а, 3-б, 5-а; улица Связи, дом 8/2.
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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В понедельник, 15 октября, на двух рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Электричества не будет с 10:00 до 16:00 по адресам: улица Соколовская, дома 3-а, 3-б, 5-а; улица Связи, дом 8/2.
© RZN.info
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По их мнению, рост цен не произойдет одномоментно.