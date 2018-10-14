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15:21, 14 октября 2018 123
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В Канищеве столкнулись легковушка и мотоцикл

В Канищеве столкнулись легковушка и мотоцикл

В Канищеве столкнулись легковушка и мотоцикл. Авария произошла неподалеку от парка Морской славы. Фотографию опубликовали в гурппе «Подслушано у водителей в Рязани».

На снимке видно, что мотоцикл лежит у задних колес машины.

Официальной информации о ДТП пока нет.

Фотография Екатерины Гонтарь


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По их мнению, рост цен не произойдет одномоментно.

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