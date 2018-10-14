Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:27, 14 октября 2018 1 266
 0    0

Утонувший в пруду в Старожиловском районе был рыбаком

Утонувший в пруду в Старожиловском районе был рыбаком

Мужчина, утонувший в Старожиловском районе, был рыбаком. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Там отметили, что в пруду около деревни Медвежье утонул 56-летний житель села Ершово.

Следователи проведут проверку по факту произошедшего. По результатам примут процессуальное решение.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
13:27, 14 октября 2018
Утонувший в пруду в Старожиловском районе был рыбаком
10:23, 14 октября 2018
На улице Спортивной такси врезалось в столб 1
9:42, 14 октября 2018
Появилось еще одно видео с места смертельной аварии в Рыбновском районе
8:33, 14 октября 2018
На переезде в Рязанской области столкнулись автомобиль и поезд
23:32, 13 октября 2018
В ДТП на трассе под Рязанью погиб 15-летний подросток
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Метры перемен. Эксперты рассказали, насколько могут вырасти цены на новостройки

Метры перемен. Эксперты рассказали, насколько могут вырасти цены на новостройки

По их мнению, рост цен не произойдет одномоментно.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:09, 5 октября 2018 27 480
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
21:36, 9 октября 2018 19 355
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
18:08, 7 октября 2018 16 457
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
13:31, 3 октября 2018 16 079
Любимов поздравил лучших учителей области
11:26, 2 октября 2018 13 899
В Скопинском районе «четверка» влетела в «КамАЗ», водитель погиб 1
Все новости
Форум