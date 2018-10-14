Утонувший в пруду в Старожиловском районе был рыбаком

Мужчина,
Там отметили, что в пруду около деревни Медвежье утонул 56-летний житель села Ершово.
Следователи проведут проверку по факту произошедшего. По результатам примут процессуальное решение.
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Мужчина,
Там отметили, что в пруду около деревни Медвежье утонул 56-летний житель села Ершово.
Следователи проведут проверку по факту произошедшего. По результатам примут процессуальное решение.
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По их мнению, рост цен не произойдет одномоментно.