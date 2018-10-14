Сборная России по футболу обыграла турок в Лиге наций

В воскресенье, 14 октября, сборная России по футболу обыграла турок. В Сочи прошел третий матч на групповом этапе Лиги наций.
Подопечные Станислава Черчесова завершили игру со счетом 2:0. Мячи в ворота противников забили Роман Нойштедтер (на 20 минуте) и Денис Черышев (на 78 минуте).
Россияне с семью очками в трех матчах лидирует в группе В2.
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Если 🇸🇪 не выиграет оба оставшихся матча у 🇹🇷 и 🇷🇺, то Россия выйдет в Лигу А с первого места в группе 🆙#ЛигаНаций pic.twitter.com/WHuystelg0— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 14 октября 2018 г.