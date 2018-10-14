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21:13, 14 октября 2018 487
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Сборная России по футболу обыграла турок в Лиге наций

Сборная России по футболу обыграла турок в Лиге наций

В воскресенье, 14 октября, сборная России по футболу обыграла турок. В Сочи прошел третий матч на групповом этапе Лиги наций.

Подопечные Станислава Черчесова завершили игру со счетом 2:0. Мячи в ворота противников забили Роман Нойштедтер (на 20 минуте) и Денис Черышев (на 78 минуте).

Россияне с семью очками в трех матчах лидирует в группе В2.

Фото UEFA


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