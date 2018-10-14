Призывавшая жить на 3,5 тысячи экс-министр получала пособие

Призывавшая жить на 3,5 тысячи рублей экс-министр Наталья Соколова четыре года получала пособие, сообщает «
Бывшая министр труда, занятости и миграции Саратовской области получала материальную помощь по региональному закону, дающему такое право главе региона и его подчиненным. Сотрудникам правительства выплачивали помощь «в двукратном размере денежного вознаграждения». Для Соколовой эта сумма составляла сто тысяч рублей.
Соколову уволили после того, как при обсуждении повышения прожиточного минимума для неработающих пенсионеров она заявила, что месяц
Согласно декларации, в 2016 году доход Соколовой составил 1,75 миллиона рублей, в 2017 году — 2,3 миллиона рублей.
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