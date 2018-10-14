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17:34, 14 октября 2018 700
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Призывавшая жить на 3,5 тысячи экс-министр получала пособие

Призывавшая жить на 3,5 тысячи экс-министр получала пособие

Призывавшая жить на 3,5 тысячи рублей экс-министр Наталья Соколова четыре года получала пособие, сообщает «Медиаликс 64».

Бывшая министр труда, занятости и миграции Саратовской области получала материальную помощь по региональному закону, дающему такое право главе региона и его подчиненным. Сотрудникам правительства выплачивали помощь «в двукратном размере денежного вознаграждения». Для Соколовой эта сумма составляла сто тысяч рублей.

Соколову уволили после того, как при обсуждении повышения прожиточного минимума для неработающих пенсионеров она заявила, что месяц можно прожить на 3,5 тысячи рублей. Сама жить на эти деньги она отказалась, сославшись на то, что ей это «не позволяет статус министра».

Согласно декларации, в 2016 году доход Соколовой составил 1,75 миллиона рублей, в 2017 году — 2,3 миллиона рублей.

Ранее Соколовой составили меню на 3,5 тысячи рублей.


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