Любимов поздравил рязанцев с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Поздравление опубликовал
Губернатор отметил, что аграрный комплекс области занимает «одно из ведущих мест в экономике».
По его словам, сегодня «полностью обеспечены продовольственные потребности региона».
Любимов подчеркнул, что в регионе реализуются инвестпроекты, которые «позволят в ближайшей перспективе значительно увеличить объемы производства молока, мяса, картофеля, овощей закрытого грунта, мощности хранения и переработки сельхозпродукции».
Губернатор пожелал всем работникам сферы, ветеранам отрасли «крепкого здоровья и новых успехов на благо родного края и всей страны».