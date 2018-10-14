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10:13, 14 октября 2018 571
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Любимов поздравил рязанцев с Днем работников сельского хозяйства

Любимов поздравил рязанцев с Днем работников сельского хозяйства

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Любимов поздравил рязанцев с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Поздравление опубликовал сайт регионального правительства.

Губернатор отметил, что аграрный комплекс области занимает «одно из ведущих мест в экономике».

По его словам, сегодня «полностью обеспечены продовольственные потребности региона».

Любимов подчеркнул, что в регионе реализуются инвестпроекты, которые «позволят в ближайшей перспективе значительно увеличить объемы производства молока, мяса, картофеля, овощей закрытого грунта, мощности хранения и переработки сельхозпродукции».

Губернатор пожелал всем работникам сферы, ветеранам отрасли «крепкого здоровья и новых успехов на благо родного края и всей страны».


© RZN.info

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