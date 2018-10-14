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10:54, 14 октября 2018 270

Глава «МРСК Центра» Игорь Маковский проверил расчистку на воздушных линиях в Тверской области

Глава «МРСК Центра» Игорь Маковский проверил расчистку на воздушных линиях в Тверской области

Глава «МРСК Центра» Игорь Маковский проверил работы в рамках учений по организации взаимодействия и устранению массовых нарушений на электросетевых объектах в Тверской области. Проверки прошли в Молоковском, Осташковском и Калининском районах, а также на 35 фидерах (линиях электропередачи, идущих от подстанции к подстанции, или от подстанции к распределительному устройству) в 11 муниципальных образованиях региона.

По словам главного инженера, руководителя штаба ПАО «МРСК Центра» — управляющей организации «МРСК Центра и Приволжья» Александра Пилюгина, вечером в пятницу, 12 октября, расчистили 3,5 тысячи гектаров или пяти тысяч километров просек воздушных линий электропередачи, удалили более пяти тысяч угрожающих деревьев.

Осмотр провели с помощью беспилотников.

«Необходимость приведения просек в Тверской области до нормативного состояния назрела давно. Об этом свидетельствуют частые нарушения электроснабжения потребителей региона, вызванные неблагоприятными погодными явлениями, — сказал Игорь Маковский. — Я поставил задачу расчистить все линии электропередачи, пострадавшие во время ураганов в 2015—2018 годах, это 6,5 тысяч гектаров просек. Организованы работы по расширению 1 тысячи гектаров просек воздушных линий. Мы добьемся 30%-ного снижения аварийности в электросетевом комплексе региона. В этих целях по плану учений проводится не только расчистка просек, но и их расширение, а также реконструкция воздушных линий».

Учения прошли в взаимодействии с правительством Тверской области.

По словам главы «МРСК Центра», общая цель — обеспечение комфорта жителей региона.

Глава Молоковского района Андрей Ефименко сообщил, что после сильнейшего урагана, который прошел по территории муниципального образования этим летом, все понимают значимость и важность проводимых учений.

«Мы оповещаем жителей о ходе работ через институт старост, и знаем, что подавляющее большинство населения относится в проводимым работам положительно», — сказал он.

Маковский посетил территории, где базируются подразделения тверского филиала «МРСК Центра».

Глава компании сделал замечания, которые позволят улучшить производственные процессы, сделав работу районов электрических сетей эффективнее.

Руководитель поблагодарил специалистов за работу и поставил задачу сохранить взятые темпы. Всего на территории Тверской области в рамках отработки практических мероприятий учений задействовано 747 бригад в составе 5139 человек и 1108 единиц техники.


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