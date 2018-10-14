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20:46, 14 октября 2018 135
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Футболиста «Крыльев Советов» задержали пьяным за рулем

Футболиста «Крыльев Советов» задержали пьяным за рулем

Полузащитника самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Евгения Башкирова задержали пьяным за рулем, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области агентству подтвердили, что ночью задержали мужчину 1991 года рождения, управлявшего машиной в состоянии опьянения. Его отпустили до суда.

На странице общественной организации «Ночной патруль» во «ВКонтакте» отмечают, что Башкиров ехал на арендованной машине, а содержание алкоголя в его крови в три раза превышало допустимую норму. Там же появилась фотографию нарушителя, сидящего в машине рядом с полицейским в момент составления протокола.

В пресс-службе ФК «Крылья Советов» сообщили, что 13 и 14 октября у всех футболистов были выходные.

Напомним, 12 октября Тверской суд Москвы арестовал футболистов Павла Кокорина и Александра Мамаева на два месяца по подозрению в избиении чиновников в столичном кафе и водителя телеведущей Первого канала.


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