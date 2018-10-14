Футболиста «Крыльев Советов» задержали пьяным за рулем

Полузащитника самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Евгения Башкирова задержали пьяным за рулем, передает «
В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области агентству подтвердили, что ночью задержали мужчину 1991 года рождения, управлявшего машиной в состоянии опьянения. Его отпустили до суда.
На странице общественной организации «Ночной патруль» во «ВКонтакте» отмечают, что Башкиров ехал на арендованной машине, а содержание алкоголя в его крови в три раза превышало допустимую норму. Там же появилась фотографию нарушителя, сидящего в машине рядом с полицейским в момент составления протокола.
В пресс-службе ФК «Крылья Советов» сообщили, что 13 и 14 октября у всех футболистов были выходные.
Напомним, 12 октября Тверской суд Москвы