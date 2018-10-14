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14:04, 14 октября 2018 1 012
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Эксперты составили топ-5 самых надежных автомобилей с пробегом

Эксперты составили топ-5 самых надежных автомобилей с пробегом

Эксперты ассоциации TUV, специализирующейся на техосмотрах транспортных средств в Германии, составили рейтинг самых надежных автомобилей с пробегом более десяти лет. В список попали пять машин, передает Life.

На первом месте оказался Porsche 911. По словам специалистов, соотношение возможных поломок на нем не превышает 10%.

Второе место занял автомобиль Toyota Corolla Verso с не более чем 15% возможных поломок. В тройку лидеров попал Mazda 2 (16%).

В топ-5 также оказались Ford Fusion (18%) и Toyota Corolla. В последнем поломки встречаются чуть более чем в 18% случаев.


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