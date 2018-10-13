Предстоящая неделя продолжит радовать рязанцев теплой и сухой погодой. Об этом сообщил
Отмечается, что в начале рабочей недели погода по свои температурным параметрам будет соответствовать середине сентября.
Днем столбики термометров поднимутся до рекордных значений. Так, 16 октября рекорд температуры воздуха в Рязани составил 16,7 градусов, а 17 октября — 16,8 градусов выше нуля. Оба эти значения зафиксированы в 1979 году.
«Среднесуточная температура окажется на два-четыре градуса выше климатической нормы», — говорится в сообщении.