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9:29, 13 октября 2018 1 934
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В Рязанской области ожидаются температурные рекорды — синоптики

В Рязанской области ожидаются температурные рекорды — синоптики

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

Предстоящая неделя продолжит радовать рязанцев теплой и сухой погодой. Об этом сообщил сайт Рязанского гидрометцентра.

Отмечается, что в начале рабочей недели погода по свои температурным параметрам будет соответствовать середине сентября.

Днем столбики термометров поднимутся до рекордных значений. Так, 16 октября рекорд температуры воздуха в Рязани составил 16,7 градусов, а 17 октября — 16,8 градусов выше нуля. Оба эти значения зафиксированы в 1979 году.

«Среднесуточная температура окажется на два-четыре градуса выше климатической нормы», — говорится в сообщении.


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