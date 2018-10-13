В субботу, 13 октября, в Черном море затонул панамский грузовой теплоход. Экипаж судна спасен, передает
Сообщение от дежурного морского спасателя Севастополя о том, что теплоход под флагом Панамы терпит бедствие в 50 милях от берега, поступило в 6:45.
Судно, перевозившее металлолом, дало крен и затонуло. Восемь членов экипажа эвакуировали на борт танкера, который следовал в порт Новороссийска.
«К ЧП могло привести внештатное смещение груза», — отметили в сообщении.
Отмечается, что угрозы загрязнения нет.