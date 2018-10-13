Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:21, 13 октября 2018 287
 0    0

В Черном море затонул панамский грузовой теплоход

В Черном море затонул панамский грузовой теплоход

В субботу, 13 октября, в Черном море затонул панамский грузовой теплоход. Экипаж судна спасен, передает ТАСС.

Сообщение от дежурного морского спасателя Севастополя о том, что теплоход под флагом Панамы терпит бедствие в 50 милях от берега, поступило в 6:45.

Судно, перевозившее металлолом, дало крен и затонуло. Восемь членов экипажа эвакуировали на борт танкера, который следовал в порт Новороссийска.

«К ЧП могло привести внештатное смещение груза», — отметили в сообщении.

Отмечается, что угрозы загрязнения нет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
13:21, 13 октября 2018
В Черном море затонул панамский грузовой теплоход
8:45, 13 октября 2018
В ночь на субботу под Рязанью сгорела свалка
8:15, 13 октября 2018
Попавшая под электричку в Шилове девушка скончалась в больнице
22:06, 12 октября 2018
Попавшая под электричку жительница Шилова переходила пути в неположенном месте — следователи
19:51, 12 октября 2018
На Михайловском шоссе столкнулись легковушка и внедорожник
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Новостройки со светлым будущим

Новостройки со светлым будущим

Мы побеседовали с гендиректором строительного союза «Светлый» о том, что происходит на рязанском рынке строящегося жилья.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:09, 5 октября 2018 27 388
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
15:53, 29 сентября 2018 20 703
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 9
21:36, 9 октября 2018 19 131
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
18:08, 7 октября 2018 16 396
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
13:31, 3 октября 2018 16 009
Любимов поздравил лучших учителей области
Все новости
Форум