Рязанцев попросили помочь многодетной семье Быковых. Соответствующее сообщение опубликовали в соцсети «
В поселке Павелец Рязансской области из семьи забрали четырех детей, младшему из которых нет и года. Детей разделили по разным детским домам, а младшего отправили в Дом малютки.
В феврале 2018 года отец семейства потерял работу. Найти новую оказалось «не по силам», он начал пить.
«А потом пришла опека. Ремонт в доме нужен, газ надо сделать, а родители без работы и папа не трезвый. Вот детей и забрали. Конечно сами виноваты. И даже можно бросить в них камень, поделом. А можно дать шанс. Протянуть руку помощи. Можно помочь тем, кто отчаялся. Мама не пьет. Дети здоровые. Посещали школу. Семья нищая, но дети любят свой дом и хотят назад. Мама их навещает детей», — рассказали в сообщении.
Отмечается, что отец «испугался, взялся за ум»: перестал выпивать, начал устранять проблемы в доме. Родители уже купили часть газового оборудования, новую плиту, холодильник.
Семье необходима материальная и правовая помощь.
Всех неравнодушных и готовых помочь попросили обращаться к куратору семьи