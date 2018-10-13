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9:01, 13 октября 2018 2 308
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Четырехметровая яма, в которую упал рязанец, была огорожена — мэрия

Четырехметровая яма, в которую упал рязанец, была огорожена — мэрия

Четырехметровая яма, в которую упал рязанец, была огорожена. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, участок на улице Крупской работники «Водоканала» разрыли для ликвидации аварии на водопроводе.

«Ордер на проведение земляных работ открыт, место разрытия — огорожено и оборудовано подсветкой», — говорится в сообщении.

После происшествия с падением в яму мужчины в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок от очевидцев с просьбой о помощи, однако спустя несколько минут его отменили, так как прохожие смогли вызволить пострадавшего.

Медработники прибывшей на место «скорой» зафиксировали у рязанца незначительные травмы кисти и локтя, от госпитализации он отказался.

«Тем не менее, рязанские спасатели прибыли на место происшествия и отметили, что разрытие было оборудовано всем необходимым, освещено лампами и обозначено лентами», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в субботу, 13 октября, работники «Водоканала» укрепят ограждения.


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Мы побеседовали с гендиректором строительного союза «Светлый» о том, что происходит на рязанском рынке строящегося жилья.

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