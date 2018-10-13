Четырехметровая яма, в которую упал рязанец, была огорожена. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Отмечается, участок на улице Крупской работники «Водоканала» разрыли для ликвидации аварии на водопроводе.
«Ордер на проведение земляных работ открыт, место разрытия — огорожено и оборудовано подсветкой», — говорится в сообщении.
После происшествия с
Медработники прибывшей на место «скорой» зафиксировали у рязанца незначительные травмы кисти и локтя, от госпитализации он отказался.
«Тем не менее, рязанские спасатели прибыли на место происшествия и отметили, что разрытие было оборудовано всем необходимым, освещено лампами и обозначено лентами», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в субботу, 13 октября, работники «Водоканала» укрепят ограждения.