Житель Пронска оставил райцентр без связи и интернета. Об этом сообщила
В полицию обратились работники предприятия, которые обеспечивают телефонную связь и сеть в поселке. Ночью они зафиксировали разрыв на «воздушной» линии Кто-то срезал со столбов 750 метров кабеля.
Оперативники отправились в пункт приема второсырья и нашли моток проволоки с повреждениями. Они предположили, что это часть похищенных проводов.
Работник пункта описал мужчину, который принес этот металл.
По описанию стражи порядка узнали 47-летнего местного жителя. Ранее этот мужчина уже привлекался к ответственности за грабеж. Дома у подозреваемого обнаружили часть кабеля с уже снятой оплеткой. Злоумышленника задержали.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.