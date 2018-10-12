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13:24, 12 октября 2018 932
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Житель Пронска оставил райцентр без связи и интернета

Житель Пронска оставил райцентр без связи и интернета

Житель Пронска оставил райцентр без связи и интернета. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились работники предприятия, которые обеспечивают телефонную связь и сеть в поселке. Ночью они зафиксировали разрыв на «воздушной» линии Кто-то срезал со столбов 750 метров кабеля.

Оперативники отправились в пункт приема второсырья и нашли моток проволоки с повреждениями. Они предположили, что это часть похищенных проводов.

Работник пункта описал мужчину, который принес этот металл.

По описанию стражи порядка узнали 47-летнего местного жителя. Ранее этот мужчина уже привлекался к ответственности за грабеж. Дома у подозреваемого обнаружили часть кабеля с уже снятой оплеткой. Злоумышленника задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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