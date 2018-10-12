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12:33, 12 октября 2018 1 032
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В Сасове перевернулась фура с зерном. Фото

В Сасове перевернулась фура с зерном. Фото

В Сасове перевернулась фура с зерном. Фотографии опубликовали в группе «Сасовская неделя» «ВКонтакте».

ДТП произошло в пятницу, 12 октября, на Ново-Елатомской улице.

Официальной информации об аварии пока нет.


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