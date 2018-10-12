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10:42, 12 октября 2018 553
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В Рязани супружеская пара отсудила деньги за залитую квартиру

В Рязани супружеская пара отсудила деньги за залитую квартиру

Супружеская пара из Рязани, чью квартиру залили, выиграла суд у управляющей компании. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Известно, что в июне 2017 года вышел из строя кран, относящийся к общедомовому имуществу.

Экспертиза показала, что паре причинили ущерб на сумму более 115 тысяч рублей. Они направили досудебную претензию, которую оставили без удовлетворения. Позже супруги обратились в районный суд.

Доводы УК, что ответственность лежит на застройщике как доказательство не приняли.

Райсуд назначил компании штраф в 180 тысяч рублей. Однако ответчик подал апелляцию. Облсуд оставил жалобу без удовлетворения, а решение — без изменений.


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