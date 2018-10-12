В Рязани супружеская пара отсудила деньги за залитую квартиру

Супружеская пара из Рязани, чью квартиру залили, выиграла суд у управляющей компании. Об этом сообщила
Известно, что в июне 2017 года вышел из строя кран, относящийся к общедомовому имуществу.
Экспертиза показала, что паре причинили ущерб на сумму более 115 тысяч рублей. Они направили досудебную претензию, которую оставили без удовлетворения. Позже супруги обратились в районный суд.
Доводы УК, что ответственность лежит на застройщике как доказательство не приняли.
Райсуд назначил компании штраф в 180 тысяч рублей. Однако ответчик подал апелляцию. Облсуд оставил жалобу без удовлетворения, а решение — без изменений.