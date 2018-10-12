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15:23, 12 октября 2018 668
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В Рязани подешевели яблоки и подорожали огурцы. Мониторинг цен

В Рязани подешевели яблоки и подорожали огурцы. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожали огурцы — на 9,3% (до 51,04 рубля за килограмм) и помидоры — на 8,7% (до 71,53 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

Остальные овощи в регионе продолжают дешеветь, значительно за неделю снизилась цена моркови — на 5,5% (до 22,06 рублей за килограмм), капусты на 5,4% (до 19,54 рублей за килограмм) и яблок на 4,9% (до 88,69 рублей за килограмм)

Регион опустился на второе место в округе по стоимости яблок.

Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:

  • пастеризованное молоко — 39,30 рублей за литр;
  • стерилизованное молоко — 56,55 рублей за литр;
  • печенье — 120,16 рублей за килограмм;
  • карамель — 193,35 рубля за килограмм;
  • творог — 217,62 рублей за килограмм;
  • капусту.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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