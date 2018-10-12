В Рязани подешевели яблоки и подорожали огурцы. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожали огурцы — на 9,3% (до 51,04 рубля за килограмм) и помидоры — на 8,7% (до 71,53 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.
Остальные овощи в регионе продолжают дешеветь, значительно за неделю снизилась цена моркови — на 5,5% (до 22,06 рублей за килограмм), капусты на 5,4% (до 19,54 рублей за килограмм) и яблок на 4,9% (до 88,69 рублей за килограмм)
Регион опустился на второе место в округе по стоимости яблок.
Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:
- пастеризованное молоко — 39,30 рублей за литр;
- стерилизованное молоко — 56,55 рублей за литр;
- печенье — 120,16 рублей за килограмм;
- карамель — 193,35 рубля за килограмм;
- творог — 217,62 рублей за килограмм;
- капусту.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.