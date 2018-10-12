В Рязани начали менять уличные фонари на более яркие

В пятницу, 12 октября, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов провел рабочее совещание во вопросу замены светильников на территории города. Об этом сообщил
Карабасов отметил, что рязанцев «не удовлетворяет качество уличного освещения».
По его словам, балансодержатель ООО «ГПБ-Энергоэффект» в рамках гарантийных обязательств заменит около двух тысяч светильников на улицах с высокой интенсивностью движения, на пешеходных переходах и аварийно опасных участках на более эффективные светодиодные светильники с оптическими линзами.
Так, лампы уже заменили в ЦПКиО, на улицах Пойменной, Бирюзова, Станкозаводской, Зафабричной, Голенчинской, Трудовой, Щорса, Кутузова, Октябрьской, на Первомайском проспекте и проезде Котовского.
На следующей неделе работы продолжат на улицах Новикова прибоя, Интернациональной, Кудрявцева, Вокзальной и других.