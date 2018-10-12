В Рязани мужчина упал в четырехметровую яму на тротуаре. Об этом очевидец сообщил в группе «
По его словам, инцидент произошел вечером в пятницу, 12 октября, около дома №11 по улице Крупской.
Автор сообщения отметил, что прохожие помогли упавшему мужчине выбраться из ямы.
«МЧС на вызов не приехала, свидетелям происшествия пришлось вызволять потерпевшего самим. Ни одна аварийная служба города на вызов не ответила», — написал очевидец.
Как рассказали RZN.info в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на место происшествия выезжали спасатели. Там отметили, что их помощь не понадобилась, так как мужчина смог выбраться самостоятельно.
В комментариях под записью один из рязанцев написал, что помог пострадавшему выбраться с помощью автомобильного троса.