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21:31, 12 октября 2018 123
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В понедельник на двух рязанских улицах отключат свет

В понедельник на двух рязанских улицах отключат свет

В понедельник, 15 октября, на двух рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на воздушной линии с 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Соколовская, дома 3-а, 3-б, 5-а;
  • улица Связи, дом 8/2.

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По их мнению, рост цен не произойдет одномоментно.

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