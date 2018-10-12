В Кемеровской области три молодых человека получили условный срок за групповое изнасилование. Об этом сообщил
Случай произошел в июне этого года. Трое молодых людей в возрасте 19, 20 лет и 21 года находились около частного дома одного из них и распивали спиртное.
В это время к ним подошла знакомая. Переговорив с ними, она пошла домой.
За ней пошел 19-летний юноша. На пустыре он схватил ее за талию и затащил в кусты, после чего избил и изнасиловал.
Когда приятели упустили его из вида, они пошли его искать.
Молодые люди нашли приятеля на пустыре, «совершающим насильственное преступление сексуального характера». При этом, они не только не заступились за девушку, а сами «совершили аналогичное преступление».
Девушка добралась до дома знакомых, которых попросила вызвать полицию.
Подозреваемых задержали.
Они сотрудничали со следствием и признали вину в полном объеме.
Молодым людям назначили по четыре года условно каждому с испытательным сроком четыре года.