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17:31, 12 октября 2018 427
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В Кемеровской области три молодых человека получили условный срок за групповое изнасилование

В Кемеровской области три молодых человека получили условный срок за групповое изнасилование

В Кемеровской области три молодых человека получили условный срок за групповое изнасилование. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Случай произошел в июне этого года. Трое молодых людей в возрасте 19, 20 лет и 21 года находились около частного дома одного из них и распивали спиртное.

В это время к ним подошла знакомая. Переговорив с ними, она пошла домой.

За ней пошел 19-летний юноша. На пустыре он схватил ее за талию и затащил в кусты, после чего избил и изнасиловал.

Когда приятели упустили его из вида, они пошли его искать.

Молодые люди нашли приятеля на пустыре, «совершающим насильственное преступление сексуального характера». При этом, они не только не заступились за девушку, а сами «совершили аналогичное преступление».

Девушка добралась до дома знакомых, которых попросила вызвать полицию.

Подозреваемых задержали.

Они сотрудничали со следствием и признали вину в полном объеме.

Молодым людям назначили по четыре года условно каждому с испытательным сроком четыре года.


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