Туристы назвали лучший музей мира. По мнению большинства, им стал Музей Орсе в Париже, сообщил
За год он обогнал Национальный мемориал и музей памяти 9/11, посвященный памяти жертв теракта 11 сентября 2001 года и Метрополитен в Нью-Йорке. Сейчас они располагаются на втором и третьем местах соответственно.
На четвертом месте оказался Британский Музей в Лондоне, на пятом — музей Прадо в Мадриде.
В топ-10 попали музей Акрополя в Афинах, парижский Лувр, Национальный музей Второй мировой войны в Новом Орлеане (США), Национальный музей антропологии в Мехико (Мексика) и Музей жертв войны во Вьетнаме.