Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:29, 12 октября 2018 237
 0    0

Туристы назвали лучший музей мира

Туристы назвали лучший музей мира

Туристы назвали лучший музей мира. По мнению большинства, им стал Музей Орсе в Париже, сообщил TripAdvisor.

За год он обогнал Национальный мемориал и музей памяти 9/11, посвященный памяти жертв теракта 11 сентября 2001 года и Метрополитен в Нью-Йорке. Сейчас они располагаются на втором и третьем местах соответственно.

На четвертом месте оказался Британский Музей в Лондоне, на пятом — музей Прадо в Мадриде.

В топ-10 попали музей Акрополя в Афинах, парижский Лувр, Национальный музей Второй мировой войны в Новом Орлеане (США), Национальный музей антропологии в Мехико (Мексика) и Музей жертв войны во Вьетнаме.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:29, 12 октября 2018
Туристы назвали лучший музей мира
18:31, 12 октября 2018
«Есенинские дни» попали в топ-5 лучших событий для выходных
18:08, 12 октября 2018
Рязанца осудили за кражу и угон автомобиля у знакомой
17:58, 12 октября 2018
Казахстанец обжаловал приговор рязанского суда за изнасилование украинки
17:31, 12 октября 2018
В Кемеровской области три молодых человека получили условный срок за групповое изнасилование
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Метры перемен. Эксперты рассказали, насколько могут вырасти цены на новостройки

Метры перемен. Эксперты рассказали, насколько могут вырасти цены на новостройки

По их мнению, рост цен не произойдет одномоментно.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:09, 5 октября 2018 27 333
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
15:53, 29 сентября 2018 20 634
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 9
21:36, 9 октября 2018 18 919
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
18:08, 7 октября 2018 16 351
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
13:31, 3 октября 2018 15 931
Любимов поздравил лучших учителей области
Все новости
Форум