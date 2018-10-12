Тело пропавшего в Рязанской области пенсионера нашли в поле

Тело пропавшего 85-летнего Александра Старостина пенсионера нашли в поле. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.
Погибшего обнаружили в поле недалеко от поселка Зеленый Милославского района, где он
Отмечается, что следов насильственной смерти не обнаружено. Скопинский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку, по результатам которой следователи примут процессуальное решение.
Все обстоятельства пропажи и гибели пенсионера выясняются.
Напомним, мужчину нашли