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10:52, 12 октября 2018 639
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Тело пропавшего в Рязанской области пенсионера нашли в поле

Тело пропавшего в Рязанской области пенсионера нашли в поле

Тело пропавшего 85-летнего Александра Старостина пенсионера нашли в поле. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Погибшего обнаружили в поле недалеко от поселка Зеленый Милославского района, где он пропал 4 октября.

Отмечается, что следов насильственной смерти не обнаружено. Скопинский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку, по результатам которой следователи примут процессуальное решение.

Все обстоятельства пропажи и гибели пенсионера выясняются.

Напомним, мужчину нашли мертвым в четверг, 11 октября.


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